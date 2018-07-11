Хорватские болельщики развернули в центре Москвы флаг с благодарностью

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В среду, 11 июля хорватские болельщики развернули на Триумфальной площади в центре Москвы флаг с благодарностью, передает «Интерфакс».
На многометровом полотнище цветов хорватского флага по-русски написали «Спасибо, Россия». Болельщики скандировали «Россия!».
Напомним, что 7 июля сборная России уступила хорватам в матче за выход в полуфинал ЧМ-2018. В среду, 11 июля, хорватские футболисты сыграют с англичанами.
После победы Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в сети появилось видео, где хорватский футболист Домагой Вида на камеру произнес фразу «Слава Украине», после чего ему вынесли предупреждение.
На ролике также был полузащитник Огнен Вукоевич, которого исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018.