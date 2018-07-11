«ЕДИНСТВО» украсит Рязань новыми микрорайонами

Приобретая жилье на первичном рынке, рязанцы все чаще покупают не только конкретную квартиру в определенном доме, но и другое качество жизни, удобную инфраструктуру, новые возможности.
Ведущие девелоперы региона делают ставку на комплексную застройку, в рамках которой создают единую концепция строящегося квартала.
«Обеспечить солидный задел на будущее помогает и комплексный подход к освоению новых территорий. Красивые, просторные, уютные дворы, инновационные архитектурно-планировочные решения — визитная карточка новых кварталов, возникающих на карте Рязани от ГК „ЕДИНСТВО“. Спустя пару лет из нескольких кварталов вырастает полноценный микрорайон со своей инфраструктурой», — рассказал Евгений Чикин, директор ООО «Промстройпроект», участвующего в проектировании многих объектов «ЕДИНСТВА».
Подробнее о том, как компания планирует украсить Рязань новыми микрорайонами, читайте в нашем разделе «