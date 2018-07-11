Долгострой на Касимовском шоссе сдадут в августе-сентябре. Об этом RZN.info сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что жилой комплекс сдадут в декабре. По словам эксперта, строительно-монтажные работы на объекте закончены, к концу июля
Отметим, что от сдачи дома в эксплуатацию до передачи ключей хозяевам квартир может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев.
Напомним, ЖК «Виктория»
Министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов