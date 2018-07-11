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16:55, 11 июля 2018 1 301
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Депутаты Рязанской облдумы подвели итоги весенней сессии

Депутаты Рязанской облдумы подвели итоги весенней сессии

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В среду, 11 июля, депутаты облдумы подвели итоги завершающейся весенней сессии. За этот период состоялось восемь заседаний, на которых приняли 50 законов и 270 постановлений.

Заседание открыл председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин. Он рассказал, что в ходе весенней сессии основное внимание уделили вопросам социальной и бюджетно-налоговой политики.

«Мы оперативно внесли ряд поправок в областной бюджет текущего периода, чтобы своевременно обеспечить софинансирование поступающих в регион федеральных средств, — сообщил он. — Финансирование направлено на улучшение демографической ситуации, повышение доступности качественной медицинской помощи, в том числе на селе. На ежемесячные выплаты семьям при рождении первого ребенка выделено 117 млн рублей, на увеличение количества мест в ясельных группах в детских садах — 152 млн рублей».

Более 83 млн рублей из резервного президентского фонда пошли на капремонт школы в Сасове, рязанской детской поликлиники №7, ремонт и покупку оборудования для городской поликлиники №6. Также средства направили на приобретение передвижных медицинских комплексов, строительство трех ФАПов, укрепление материально-технической базы 19 детских поликлиник. 245 млн рублей выделили на увеличение зарплат бюджетных работников в связи с повышением минимальной оплаты труда.

Кроме того, депутаты приняли изменения в областной закон о господдержке инвестиционной деятельности. Они направлены на привлечение потенциальных инвесторов в регион и создание новых предприятий.

В период весенней сессии в облдуме провели «правительственные часы» на темы, посвященные развитию спорта, весенне-полевым работам, противодействию фальсификации продуктов питания и лекарств, обеспечению пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей и медицинской помощи, оказываемой государственными и частными ЛПУ.

В июне депутаты рассмотрели итоги исполнения областного бюджета за 2017 год. Этой теме были посвящены публичные слушания с привлечением представителей муниципалитетов и общественности. Кроме того, депутаты обсудили отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты, УМВД, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей. Впервые прокурор области рассказал об итогах работы ведомства и задачах на перспективу. О результатах деятельности регионального правительства за 2017 год и планах по развитию доложил губернатор Николай Любимов, также он ответил на вопросы депутатов.

В ходе выступления отмечалось, что в Рязанской областной думе создана рабочая группа по реализации послания президента России.

«Мы обсудили и выработали ряд предложений по повышению качества и доступности медицинской помощи, кадастровой оценки земельных участков, принадлежащих гражданам», — сказал Аркадий Фомин.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что в осеннюю сессию намечено рассмотрение более 40 законопроектов, которые направлены на укрепление экономики и социальной сферы. Центральное место займет обсуждение и принятие закона о бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.


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Депутаты Рязанской облдумы подвели итоги весенней сессии
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