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17:21, 10 июля 2018 412
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В среду рязанцев ждет массовое отключение воды. Адреса

В среду рязанцев ждет массовое отключение воды. Адреса

В среду, 11 июля, рязанцев ждет массовое отключение воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 19:00 из-за ремонта водоснабжения не будет в Никуличах:

  • улица Рязанская (частный сектор полностью);
  • улица 1-й Рязанский проезд (частный сектор);
  • улица Хлебная (частный сектор);
  • улица Пронская (частный сектор);
  • улица Нагорная (частный сектор);
  • улица 1-я Нагорная (частный сектор);
  • улица Нефтезаводская (частный сектор);
  • 1-й Нефтезаводской проезд (частный сектор полностью);
  • 3-й Нефтезаводской проезд (частный сектор полностью);
  • улица Голенчинская.

Также воды не будет в Соколовке по адресам:

  • улица Связи;
  • улица 1-я Прудная (полностью);
  • улица Соколовская;
  • Куйбышевское шоссе (от ДСК до Соколовской станции).

Подачу холодной воды снизят по адресам:

  • ЖК «Братиславский»;
  • улица Светлая;
  • улица Родниковая;
  • улица Старая Дубрава (полностью);
  • Славянский проспект.

Напомним, подачу холодной воды снизят еще на шести рязанских улицах.


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