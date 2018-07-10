В среду рязанцев ждет массовое отключение воды. Адреса

В среду, 11 июля, рязанцев ждет массовое отключение воды. Об этом сообщил
С 9:00 до 19:00 из-за ремонта водоснабжения не будет в Никуличах:
- улица Рязанская (частный сектор полностью);
- улица 1-й Рязанский проезд (частный сектор);
- улица Хлебная (частный сектор);
- улица Пронская (частный сектор);
- улица Нагорная (частный сектор);
- улица 1-я Нагорная (частный сектор);
- улица Нефтезаводская (частный сектор);
- 1-й Нефтезаводской проезд (частный сектор полностью);
- 3-й Нефтезаводской проезд (частный сектор полностью);
- улица Голенчинская.
Также воды не будет в Соколовке по адресам:
- улица Связи;
- улица 1-я Прудная (полностью);
- улица Соколовская;
- Куйбышевское шоссе (от ДСК до Соколовской станции).
Подачу холодной воды снизят по адресам:
- ЖК «Братиславский»;
- улица Светлая;
- улица Родниковая;
- улица Старая Дубрава (полностью);
- Славянский проспект.
Напомним, подачу холодной воды