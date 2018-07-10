Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:50, 10 июля 2018 247
 0    0

В Рыбновском районе начнут выращивать экологически чистые овощи

В Рыбновском районе начнут выращивать экологически чистые овощи

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбновском районе начнут круглогодично выращивать экологически чистые томаты, огурцы и листовой салат. Около деревни Фурсово построят тепличный комбинат ООО «Рязанские овощи» площадью 45 гектаров, пишет издательство «Пресса».

Здесь уже оборудовали офис, общежитие и столовую для рабочих, а также проложили щебеночную дорогу. Стоимость проекта оценивается в 3,77 млрд рублей, запуск первого этапа строительства запланирован на 1 декабря 2018 года.

В комбинате будут использовать инновационные теплицы V поколения «Ультра Клима» и оборудование, произведенное в Голландии.

«Экологически чистые огурцы, томаты и салат будут круглый год выращиваться безгрунтовым способом с постоянным контролем и поддержанием оптимального уровня освещенности, увлажнения и содержания питательных элементов», — говорится в сообщении.

После завершения первой очереди строительства комбината появятся около 200 рабочих мест. По завершении всех четырех этапов строительства предприятию потребуются порядка 600 работников.

Продукцию комбината будут поставлять в сетевые магазины Рязанской и Московской областей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
12:50, 10 июля 2018
В Рыбновском районе начнут выращивать экологически чистые овощи
10:21, 6 июля 2018
Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира по футболу-2018
12:10, 5 июля 2018
Пока все спали. «Яндекс» опубликовала файлы пользователей Google Docs
21:54, 30 июня 2018
В WhatsApp появилась новая функция
9:54, 30 июня 2018
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 352 144
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 752
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 433
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 046
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 26 017
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Форум