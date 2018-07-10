В Рыбновском районе начнут выращивать экологически чистые овощи

В Рыбновском районе начнут круглогодично выращивать экологически чистые томаты, огурцы и листовой салат. Около деревни Фурсово построят тепличный комбинат ООО «Рязанские овощи» площадью 45 гектаров, пишет издательство «
Здесь уже оборудовали офис, общежитие и столовую для рабочих, а также проложили щебеночную дорогу. Стоимость проекта оценивается в 3,77 млрд рублей, запуск первого этапа строительства запланирован на 1 декабря 2018 года.
В комбинате будут использовать инновационные теплицы V поколения «Ультра Клима» и оборудование, произведенное в Голландии.
«Экологически чистые огурцы, томаты и салат будут круглый год выращиваться безгрунтовым способом с постоянным контролем и поддержанием оптимального уровня освещенности, увлажнения и содержания питательных элементов», — говорится в сообщении.
После завершения первой очереди строительства комбината появятся около 200 рабочих мест. По завершении всех четырех этапов строительства предприятию потребуются порядка 600 работников.
Продукцию комбината будут поставлять в сетевые магазины Рязанской и Московской областей.