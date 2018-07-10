В Рязанской области построят современный логистический комплекс

Концептуально территория комплекса разделена на три зоны: делового назначения, логистики и хранения, экологически безопасных объектов промышленности.
Гостям предложат бизнес-центр, торгово-выставочный павильон, гостиницу, ресторан, супермаркет, а также многофункциональный центр придорожного сервиса — станцию обслуживания грузовых и легковых автомобилей.
Одним из первых объектов технопарка станет новый распределительный логистический центр для сети «Пятерочки», принадлежащей компании X5 Retail Group. По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей.
По словам представителей холдинга VELLCOM group, задача логистического комплекса — эффективное обеспечение распределения товаров в 200 км зоне и способствование продвижения товаров рязанских производителей в формате «шоп-ин-шоп».
Как отметил Николай Любимов, это серьезные инвестиции в экономику региона. «Это сотни миллионов рублей. Это приведет к привлечению возможностей для нашего бизнеса, для наших производителей продуктов, для нашего сельского хозяйства. В таких распредцентрах как раз широко представляются продукты местного производителя», — подчеркнул губернатор.
Как рассказали в холдинге, благодаря открытию логистического комплекса увеличится количество рабочих мест, предоставляемых магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в Рязанской области. В X5 Retail Group отметили, что до конца 2018 года штат сотрудников возрастет на 800 человек и достигнет порядка 2500 жителей области.
После ввода в эксплуатацию, запланированного на июнь следующего года, распределительный центр запустят в тестовом режиме, полноценно приступит к работе он в августе 2019 года.