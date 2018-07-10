В Рязанской области осудили охотника, случайно застрелившего человека. Об этом сообщил сайт Шацкого райсуда.
В ноябре 2017 года мужчина с собаками охотился в «Шацком лесничестве». Потеряв из виду собак, он решил подозвать их выстрелом, и произвел его в сторону деревьев, за которыми находился житель поселка Свеженькая.
Пуля попала в человека, он скончался на месте происшествия.
Подсудимый явился с повинной, раскаялся и активно способствовал расследованию преступления.
Суд признал его виновным и назначил один год домашнего ареста.