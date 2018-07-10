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12:28, 10 июля 2018 72
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В Рязанской области осудили охотника, случайно застрелившего человека

В Рязанской области осудили охотника, случайно застрелившего человека

В Рязанской области осудили охотника, случайно застрелившего человека. Об этом сообщил сайт Шацкого райсуда.

В ноябре 2017 года мужчина с собаками охотился в «Шацком лесничестве». Потеряв из виду собак, он решил подозвать их выстрелом, и произвел его в сторону деревьев, за которыми находился житель поселка Свеженькая.

Пуля попала в человека, он скончался на месте происшествия.

Подсудимый явился с повинной, раскаялся и активно способствовал расследованию преступления.

Суд признал его виновным и назначил один год домашнего ареста.


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