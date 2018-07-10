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12:18, 10 июля 2018 154
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В Рязанском кожвендиспансере внедрили инновационную методику лечения

В Рязанском кожвендиспансере внедрили инновационную методику лечения

В Рязанском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере разработали и внедрили инновационную методику лечения доброкачественных новообразований кожи. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

По словам главврача диспансера Елены Большаковой, речь идет о лечении так называемых гидрацистом кожи. «Это доброкачественные множественные кистозные новообразования, располагающиеся на разных участках кожи, представляющие для пациента серьезные эстетические проблемы», — пояснила она.

Новый метод лечения позволяет без хирургического вмешательства использовать так называемые «склерозирующие» вещества и корректировать дефекты кожи.


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