В Рязанском кожвендиспансере внедрили инновационную методику лечения

В Рязанском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере разработали и внедрили инновационную методику лечения доброкачественных новообразований кожи. Об этом сообщил
По словам главврача диспансера Елены Большаковой, речь идет о лечении так называемых гидрацистом кожи. «Это доброкачественные множественные кистозные новообразования, располагающиеся на разных участках кожи, представляющие для пациента серьезные эстетические проблемы», — пояснила она.
Новый метод лечения позволяет без хирургического вмешательства использовать так называемые «склерозирующие» вещества и корректировать дефекты кожи.