В Рязани завершается первый этап ремонта пяти участков дорог общей протяженностью более восьми километров. Об этом сообщил
На улицах Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина и участке Восточной окружной дороги заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Сейчас идут работы по обустройству улиц: рабочие наносят разметку, устанавливают знаки и восстанавливают благоустройство прилегающей территории.
И.о. главы администрации Сергей Карабасов отметил, что гарантийный срок на выполнение капитальных работ составляет пять лет.
«Я попрошу обратить внимание на качество проводимых работ и держать этот вопрос на контроле. В случае выявления нарушений необходимо привлекать подрядные организации к незамедлительному выполнению гарантийных обязательств», — сказал Карабасов.
Отмечается, что с начала 2018 года года на 159 рязанских улицах заделали выбоины. Общая площадь ямочного ремонта составила более 22 тысяч кв м.