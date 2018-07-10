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12:01, 10 июля 2018 229
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В Рязани завершается первый этап ремонта дорог — мэрия

В Рязани завершается первый этап ремонта дорог — мэрия

В Рязани завершается первый этап ремонта пяти участков дорог общей протяженностью более восьми километров. Об этом сообщил сайт мэрии.

На улицах Ленина, Бирюзова, Горького, Есенина и участке Восточной окружной дороги заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Сейчас идут работы по обустройству улиц: рабочие наносят разметку, устанавливают знаки и восстанавливают благоустройство прилегающей территории.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов отметил, что гарантийный срок на выполнение капитальных работ составляет пять лет.

«Я попрошу обратить внимание на качество проводимых работ и держать этот вопрос на контроле. В случае выявления нарушений необходимо привлекать подрядные организации к незамедлительному выполнению гарантийных обязательств», — сказал Карабасов.

Отмечается, что с начала 2018 года года на 159 рязанских улицах заделали выбоины. Общая площадь ямочного ремонта составила более 22 тысяч кв м.


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