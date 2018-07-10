В Рязани появится универсальный спортивный зал. Об этом рассказал Николай Любимов на встрече с главой Минспорта Павлом Колобковым, сообщил
В ходе встречи они обсудили вопросы укрепления материально-технической базы спорта в Рязанской области, развития профессиональных клубов, подготовки спортивного резерва, популяризации здорового образа жизни.
Колобков отметил, что основной целью совместной работы Минспорта и субъектов России является увеличение доли граждан, занимающийся спортом, до 55%.
Любимов подчеркнул, что для этого необходимо больше физкультурно-оздоровительных комплексов, чтобы люди имели возможность заниматься спортом.
«Мы попросили у Минспорта России поддержки на строительство в следующем году двух сооружений — универсального спортивного зала и бассейна в Рязани и в Клепиковском районе, — сказал губернатор. — Сейчас готовим необходимую документацию, чтобы эти объекты были включены в федеральную целевую программу „Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы“. Они сравнительно недорогие, но будут пользоваться большим спросом».