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11:27, 10 июля 2018 144
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Суд оставил без изменений приговор азербайджанцу, стрелявшему в рязанского полицейского

Суд оставил без изменений приговор азербайджанцу, стрелявшему в рязанского полицейского

Судебная коллегия оставила без изменений приговор азербайджанцу, который стрелял в рязанского полицейского. Он получил 16 лет заключения в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Второй фигурант дела, ранее не явившейся на оглашение приговора, проведет три года в колонии общего режима. Приговор Рязанского областного суда вступил в законную силу.

По версии следствия, 23 ноября 2016 года злоумышленники напали на полицейского, который был в гражданской форме. Он встретился с одним из подсудимых, которого подозревали в распространении наркотиков. На встречу рязанец пришел с ранее судимым 26-летним жителем Рязанской области и другим неизвестным мужчиной. Один из них ударил полицейского ножом по лицу.

25 ноября в Михайловском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel Astra, в салоне которого находились подозреваемые. Злоумышленники побежали в лесопосадку, один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, другой — из обреза ружья, но не попали.


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