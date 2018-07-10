Суд оставил без изменений приговор азербайджанцу, стрелявшему в рязанского полицейского

Судебная коллегия оставила без изменений приговор азербайджанцу, который стрелял в рязанского полицейского. Он
Второй фигурант дела, ранее
По версии следствия, 23 ноября 2016 года злоумышленники напали на полицейского, который был в гражданской форме. Он встретился с одним из подсудимых, которого подозревали в распространении наркотиков. На встречу рязанец пришел с ранее судимым 26-летним жителем Рязанской области и другим неизвестным мужчиной. Один из них ударил полицейского ножом по лицу.
25 ноября в Михайловском районе сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel Astra, в салоне которого находились подозреваемые. Злоумышленники побежали в лесопосадку, один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, другой — из обреза ружья, но не попали.