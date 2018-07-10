Рязанский предприниматель скрыл от налоговой доход в 30 миллионов

Рязанский индивидуальный предприниматель скрыл от налоговой доход в 30 миллионов рублей. Об этом сообщила
По данным следствия, в 2016 году рязанец подал налоговую декларацию, включив в нее ложные сведения о расходах, которые фактически не нес.
Кроме того, он не отразил в декларации полученные от продажи 1/3 права собственности на заправку 30 миллионов рублей. Тем самым он уклонился от налога на сумму около трех миллионов.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ.