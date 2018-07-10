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9:37, 10 июля 2018 1 441
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Рязанский предприниматель скрыл от налоговой доход в 30 миллионов

Рязанский предприниматель скрыл от налоговой доход в 30 миллионов

Рязанский индивидуальный предприниматель скрыл от налоговой доход в 30 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2016 году рязанец подал налоговую декларацию, включив в нее ложные сведения о расходах, которые фактически не нес.

Кроме того, он не отразил в декларации полученные от продажи 1/3 права собственности на заправку 30 миллионов рублей. Тем самым он уклонился от налога на сумму около трех миллионов.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ.


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