Рязанские врачи имплантировали пациенту клапан сердца без разреза грудной клетки

Врачи рязанского кардиодиспансера имплантировали пациенту клапан сердца через бедренную артерию. Об этом сообщил
В сообщении отметили, что уникальную операцию провели в регионе впервые. Это позволило в будущем больному избежать возможных осложнений и долгой реабилитации.
Главврач Александр Данилов отметил, что раньше такие операции представляли собой «тяжелый, затратный и долгий процесс», потому что приходилось разрезать пациентам грудную клетку.
«Такие операции, в первую очередь, рекомендованы тяжело больным пациентам и пациентам преклонного возраста, но новая методика будет применяться и при лечении молодых пациентов», — рассказал он.