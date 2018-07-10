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13:19, 10 июля 2018 228
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Рязанские врачи имплантировали пациенту клапан сердца без разреза грудной клетки

Рязанские врачи имплантировали пациенту клапан сердца без разреза грудной клетки

Врачи рязанского кардиодиспансера имплантировали пациенту клапан сердца через бедренную артерию. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В сообщении отметили, что уникальную операцию провели в регионе впервые. Это позволило в будущем больному избежать возможных осложнений и долгой реабилитации.

Главврач Александр Данилов отметил, что раньше такие операции представляли собой «тяжелый, затратный и долгий процесс», потому что приходилось разрезать пациентам грудную клетку.

«Такие операции, в первую очередь, рекомендованы тяжело больным пациентам и пациентам преклонного возраста, но новая методика будет применяться и при лечении молодых пациентов», — рассказал он.


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Рязанские врачи имплантировали пациенту клапан сердца без разреза грудной клетки
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