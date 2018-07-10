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14:33, 10 июля 2018 382
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Рязанца вывезли на пустырь и потребовали у него 800 тысяч

Рязанца вывезли на пустырь и потребовали у него 800 тысяч

Рязанца вывезли на пустырь и потребовали у него 800 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2005 года трое мужчин, зная о задолженности пострадавшего перед юрлицом, вывезли его в безлюдное место, где применили к нему насилие и причинили вред здоровью, требовав передать им деньги.

После обращения потерпевшего в полицию, один из злоумышленников скрылся, двух его сообщников осудили в 2013 году.

Обвиняемого объявили в розыск и нашли лишь в январе 2018 года.

Уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ направили в суд.


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