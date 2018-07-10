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15:48, 10 июля 2018 209
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Россиянам рассказали, как вести себя на курорте

Россиянам рассказали, как вести себя на курорте

Фото: Pixabay.com

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о правилах проживания, питания и безопасности туристов на курортах. Для начала путешественникам нужно выделить несколько дней на акклиматизацию.

Чтобы избежать солнечного и теплового удара, туристам рекомендуют носить головной убор и одежду из легких и натуральных тканей. Открытые участки кожи нужно смазывать кремом от загара. Также стоит ограничить употребление алкоголя, но пить как можно больше бутилированной или кипяченной воды.

Источником инфекционных болезней могут быть животные. Эксперты советуют заранее сделать прививки от заболеваний, распространенных на курортах. В случае укуса следует промыть рану водой и немедленно обратиться к врачу для прививки от бешенства и столбняка.

Туристам лучше выбирать гостиницы с централизованным водоснабжением и канализацией. В районах скопления летающих насекомых путешественникам следует требовать от администрации наличия сеток на окнах и дверях, а также полога над кроватью. Против кровососущих насекомых нужно применять репелленты, а также носить длинную одежду.

Чтобы не получить пищевое отравление, не следует покупать лед для охлаждения напитков и национальную кухню на улице. Туристам рекомендуют есть только там, где используются продукты промышленного производства. Овощи и фрукты нужно мыть только бутилированной или кипяченной водой.

Купаться следует только в бассейнах и водоемах с оборудованной пляжной зоной. Нельзя ложиться на песок без подстилки, а также ходить без обуви. Не стоит покупать у частных торговцев меховые и кожаные изделия, а также животных и птиц.

Кроме того, туристы должны всегда соблюдать правила личной гигиены.


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