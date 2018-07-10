Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче. Ранее СМИ сообщали, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым россиянам запретят сажать семена, заготовленные самостоятельно.
По действующему законодательству, ответственность за семена и саженцы неизвестного происхождения несут только предприниматели.
«Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — пояснили в Россельхознадзоре.