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9:03, 10 июля 2018 461
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Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче

Фото: Pixabay.com

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче. Ранее СМИ сообщали, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым россиянам запретят сажать семена, заготовленные самостоятельно.

По действующему законодательству, ответственность за семена и саженцы неизвестного происхождения несут только предприниматели.

«Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — пояснили в Россельхознадзоре.


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