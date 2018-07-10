Погибший в массовой драке москвич отмечал день рождения

Артур Чебан, которого убили во время массовой драки в Москве, отмечал в кафе на 1-й Тверской-Ямской улице, день рождения друга. Об этом жена погибшего рассказала
По словам женщины, ее 30-летний муж пытался разнять участников потасовки. «Он всегда, когда видел, что двое бьют одного, всегда лезет защищать. Он пошел туда. Они вроде успокоились. Но потом на девочку на какую-то начал кричать, он снова пошел. Его ударили, и он упал. Потом мы поняли, что сердце остановилось. Мы делали массаж сердца», — рассказала она.
Всего в драке участвовали около 20 человек. Подозреваемого в смерти Чебана уже задержали.
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