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12:48, 10 июля 2018 239
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Любимов прокомментировал итоги парламентских слушаний

Любимов прокомментировал итоги парламентских слушаний

Губернатор Рязанской области прокомментировал итоги парламентских слушаний. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам Николая Любимова, для реализации задач, поставленных Владимиром Путиным, необходимо органичное сочетание мер федеральной и региональной поддержки.

«Главное, чтобы региональные бюджетные системы были встроены в федеральную политику по реализации Майского Указа президента России, — сказал он. — Для нас важно, чтобы были учтены потребности субъектов РФ».

Глава региона также отметил значимость передачи полномочий по медобеспечению пациентов с редкими генетическими заболеваниями на федеральный уровень. Такое предложение поддержал ряд субъектов России.

Напомним, слушания в Госдуме прошли в понедельник, 9 июля.


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