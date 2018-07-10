Любимов прокомментировал итоги парламентских слушаний

Губернатор Рязанской области прокомментировал итоги парламентских слушаний. Об этом сообщил
По словам Николая Любимова, для реализации задач, поставленных Владимиром Путиным, необходимо органичное сочетание мер федеральной и региональной поддержки.
«Главное, чтобы региональные бюджетные системы были встроены в федеральную политику по реализации Майского Указа президента России, — сказал он. — Для нас важно, чтобы были учтены потребности субъектов РФ».
Глава региона также отметил значимость передачи полномочий по медобеспечению пациентов с редкими генетическими заболеваниями на федеральный уровень. Такое предложение поддержал ряд субъектов России.
Напомним, слушания в Госдуме