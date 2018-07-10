Льготная ипотека станет доступна многодетным семьям

Правительство готовит поправки, согласно которым льготную ипотеку смогут получить семьи после рождения четвертого и последующих детей. С таким заявлением 6 июля выступил Дмитрий Медведев.
Сейчас рязанским семьям, в которых с начала 2018 года родился второй или третий ребенок, доступны льготные ипотечные кредиты на приобретение квартиры. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.
«Семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй ребенок, банки выдают ипотечные кредиты по ставке в размере 6% годовых, льготная ставка действует в течение трех лет. Если за тот же период в семье появился третий ребенок, льготная ставка действует пять лет», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что льготная кредитная ставка «значительно облегчит рязанским семьям покупку квартиры и поможет тысячам рязанцев улучшить жилищные условия».
«Жители города могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк, не покидая офиса „Северной компании“. На месте работают сотрудники четырех крупных банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк», — рассказал застройщик.
Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу дом №14/2 строение 1 по улице Соборной. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000.