Греков потребовал уделять больше внимания безопасности детей

Во вторник, 10 июля, вице-губернатор Игорь Греков провел заседание областного правительства. Он заявил о необходимости проведения постоянной профилактической работы с рязанцами по вопросам безопасности детей.
Греков поручил на постоянной основе разъяснять местным жителям правила безопасного поведения детей в квартирах многоэтажек.
По его словам, в последнее время участились случаи выпадения детей из окон. «Участковым уполномоченным полиции необходимо вести постоянную профилактическую работу с гражданами, разъяснять общие правила безопасности с тем, чтобы не допускать подобных несчастных случаев», — заключил вице-губернатор.