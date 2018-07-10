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15:50, 10 июля 2018 177
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Греков потребовал уделять больше внимания безопасности детей

Греков потребовал уделять больше внимания безопасности детей

Во вторник, 10 июля, вице-губернатор Игорь Греков провел заседание областного правительства. Он заявил о необходимости проведения постоянной профилактической работы с рязанцами по вопросам безопасности детей.

Греков поручил на постоянной основе разъяснять местным жителям правила безопасного поведения детей в квартирах многоэтажек.

По его словам, в последнее время участились случаи выпадения детей из окон. «Участковым уполномоченным полиции необходимо вести постоянную профилактическую работу с гражданами, разъяснять общие правила безопасности с тем, чтобы не допускать подобных несчастных случаев», — заключил вице-губернатор.


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