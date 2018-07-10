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14:36, 10 июля 2018 119
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Глава МВД предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете 1

Глава МВД предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете

Фото: Pixabay.com

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил привлекать волонтеров к поиску запрещенной информации в интернете, передает РИА «Новости».

На первом Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов во вторник, 10 июля, Колокольцев отметил, что органы внутренних дел «всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности».

«Партнерские отношения можно выстраивать не только в рамках помощи людям, которые пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге интернета по поиску запрещенной информации, по профилактике наркомании, подростковой преступности», — сказал он.

Министр внутренних дел пояснил, что ведомство договорилось с волонтерами о совместном поиске пропавших людей в каждом втором регионе. По его словам, при помощи добровольцев нашли несколько тысяч человек, треть из них— дети.


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