Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:24, 10 июля 2018 209
 0    0

Дорогу, соединяющую Рыбное и М-5, построят к середине августа 1

Дорогу, соединяющую Рыбное и М-5, построят к середине августа

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Дорогу, соединяющую Рыбное и М-5, построят к середине августа. Об этом RZN.info рассказал замначальника отдела контроля за содержанием и ремонтом дорог минтранса Роман Пинаев, во вторник, 10 июля.

По его словам, магистраль увеличит пропускную способность транспорта и станет еще одной транспортной артерией города. Она соединит улицу Большую и федеральную трассу М-5 «Урал». Ширина проезжей части составит четыре полосы, а длина — 1130 метров. На паспорте объекта отмечен срок окончания работ — 25 августа.

Глава администрации Рыбного Михаил Панфилов также отметил, что помимо ремонта дороги в проекте предусмотрели и комплексное благоустройство территории. «Здесь расположены школа-интернат, храм, много новостроек. Рабочие проложат тротуарную дорожку, велодорожку, оборудуют остановку общественного транспорта», — рассказал он.

При этом стоимость дороги-дублера действующего съезда с федеральной трассы — больше 69 миллионов рублей. Средства на ее реконструкцию взяли из регионального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

«В покрытии дороги мы применили технологию с применением извести, кирпичной крошки и отходов стройматериалов, чтобы сделать полотно неустойчивым к воде, так как именно от ее воздействия оно и деформируется. На сегодняшний день мы вывели все коммуникации и заканчиваем укладку основания, заливая в него вспененный битум. Такой способ гораздо дешевле, а качество дороги возрастает в 1,5-2 раза», — сказал представитель подрядчика Сергей Попов.

Напомним, в 2018 году на проект «Безопасные и качественные дороги» Рязанской области выделят 730 миллионов рублей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:24, 10 июля 2018
Дорогу, соединяющую Рыбное и М-5, построят к середине августа 1
17:45, 10 июля 2018
В Нижнем Новгороде ливень размыл набережную у построенного к ЧМ стадиона 1
17:21, 10 июля 2018
В среду рязанцев ждет массовое отключение воды. Адреса
17:01, 10 июля 2018
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
16:23, 10 июля 2018
В среду на шести рязанских улицах снизят подачу холодной воды. Адреса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 352 720
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 763
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 446
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 067
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 26 090
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум