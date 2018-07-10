Дорогу, соединяющую Рыбное и М-5, построят к середине августа. Об этом
По его словам, магистраль увеличит пропускную способность транспорта и станет еще одной транспортной артерией города. Она соединит улицу Большую и федеральную трассу М-5 «Урал». Ширина проезжей части составит четыре полосы, а длина — 1130 метров. На паспорте объекта отмечен срок окончания работ — 25 августа.
Глава администрации Рыбного Михаил Панфилов также отметил, что помимо ремонта дороги в проекте предусмотрели и комплексное благоустройство территории. «Здесь расположены школа-интернат, храм, много новостроек. Рабочие проложат тротуарную дорожку, велодорожку, оборудуют остановку общественного транспорта», — рассказал он.
При этом стоимость дороги-дублера действующего съезда с федеральной трассы — больше 69 миллионов рублей. Средства на ее реконструкцию взяли из регионального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
«В покрытии дороги мы применили технологию с применением извести, кирпичной крошки и отходов стройматериалов, чтобы сделать полотно неустойчивым к воде, так как именно от ее воздействия оно и деформируется. На сегодняшний день мы вывели все коммуникации и заканчиваем укладку основания, заливая в него вспененный битум. Такой способ гораздо дешевле, а качество дороги возрастает в 1,5-2 раза», — сказал представитель подрядчика Сергей Попов.
Напомним, в 2018 году на проект «Безопасные и качественные дороги» Рязанской области