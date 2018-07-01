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10:18, 1 июля 2018 952
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В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина»

В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина»

В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С понедельника, 2 июля, у торгового центра организуют пешеходную зону. Подъезжать к «Малине» разрешат только спецмашинам.


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