В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина». Об этом сообщил
С понедельника, 2 июля, у торгового центра организуют пешеходную зону. Подъезжать к «Малине» разрешат только спецмашинам.
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В Рязани запретят проезд около ТЦ «Малина». Об этом сообщил
С понедельника, 2 июля, у торгового центра организуют пешеходную зону. Подъезжать к «Малине» разрешат только спецмашинам.
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