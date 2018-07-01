В России вступили в силу новые поправки в ПДД

С 1 июля в России вступает в силу новая редакция ПДД, которая устанавливает ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Об этом пишет «
Ограничения коснутся автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».
Вводится ряд дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Последний запрещает движение автомобилей, экологический класс которых ниже указанного значения.
Также появится табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками. Ограничения могут появиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Под них попадут такие модели автомобилей, как «Жигули» и «Лада Самара».
Проезд проконтролируют дорожные камеры и инспекторы, номера автомобилей будут сверять с базой данных МВД, в которой есть информация об экологическом классе ТС. Нарушителям грозит штраф до 500 рублей.
Как отметили в издании, новые знаки пока существуют только на бумаге.