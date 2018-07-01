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8:49, 1 июля 2018 741
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В России вступили в силу новые поправки в ПДД

В России вступили в силу новые поправки в ПДД

С 1 июля в России вступает в силу новая редакция ПДД, которая устанавливает ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Об этом пишет «Коммерсант».

Ограничения коснутся автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

Вводится ряд дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Последний запрещает движение автомобилей, экологический класс которых ниже указанного значения.

Также появится табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками. Ограничения могут появиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.

Под них попадут такие модели автомобилей, как «Жигули» и «Лада Самара».

Проезд проконтролируют дорожные камеры и инспекторы, номера автомобилей будут сверять с базой данных МВД, в которой есть информация об экологическом классе ТС. Нарушителям грозит штраф до 500 рублей.

Как отметили в издании, новые знаки пока существуют только на бумаге.


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