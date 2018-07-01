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9:47, 1 июля 2018 291
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В России вступил в силу пакет Яровой

В России вступил в силу пакет Яровой

В России в силу вступили антитеррористические поправки, известные как «пакет Яровой». Они обязывают операторов связи и интернет-провайдеров хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, передает «РИА Новости».

Владимир Путин подписал «пакет» два года назад.

Поправки должны были вступить в полную силу с 1 июля, но правительство утвердило порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля они должны не удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода.

Также с 1 октября интернет-трафик должен будет храниться 30 суток, а следующие пять лет объем соответствующих емкостей должен наращиваться на 15% ежегодно.

Электронные сообщения в полном объеме нужно будет хранить полгода.


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