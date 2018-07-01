В России вступил в силу пакет Яровой

В России в силу вступили антитеррористические поправки, известные как «пакет Яровой». Они обязывают операторов связи и интернет-провайдеров хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, передает «
Владимир Путин подписал «пакет» два года назад.
Поправки должны были вступить в полную силу с 1 июля, но правительство утвердило порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля они должны не удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода.
Также с 1 октября интернет-трафик должен будет храниться 30 суток, а следующие пять лет объем соответствующих емкостей должен наращиваться на 15% ежегодно.
Электронные сообщения в полном объеме нужно будет хранить полгода.