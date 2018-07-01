В ночь на воскресенье, 1 июля, в Песочне мотоциклист попал в ДТП. Об этом очевидец сообщил в группе «
Авария произошла около «Европы» на улице Новоселов.
«Сегодня ночью в Песочне в 2:20 у новой „Европы“ разбился еще один мотоциклист с девушкой. На очень большой скорости залетели на круговое движение и несколько раз перевернулись. На девушке небыло никаких специальных средств защиты…», — написал очевидец.
По его словам, девушка в тяжелом состоянии. Он также отметил, что оба пострадавших получили переломы ног.
Напомним, в субботу, 30 июня, в соцсетях также
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