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12:14, 1 июля 2018 775
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В Песочне разбился мотоциклист с пассажиркой — соцсети

В Песочне разбился мотоциклист с пассажиркой — соцсети

В ночь на воскресенье, 1 июля, в Песочне мотоциклист попал в ДТП. Об этом очевидец сообщил в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла около «Европы» на улице Новоселов.

«Сегодня ночью в Песочне в 2:20 у новой „Европы“ разбился еще один мотоциклист с девушкой. На очень большой скорости залетели на круговое движение и несколько раз перевернулись. На девушке небыло никаких специальных средств защиты…», — написал очевидец.

По его словам, девушка в тяжелом состоянии. Он также отметил, что оба пострадавших получили переломы ног.

Напомним, в субботу, 30 июня, в соцсетях также появилась информация, что под Рязанью насмерть сбили мотоциклиста.

Фото Вадима Николаева


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