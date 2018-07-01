В Недостоеве дерево упало на провода. Видео

В воскресенье, 1 июля, на улице Сельских строителей во время грозы дерево упало на провода. Фотографии и видео опубликовали в группе «
Накануне сильный ветер
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В воскресенье, 1 июля, на улице Сельских строителей во время грозы дерево упало на провода. Фотографии и видео опубликовали в группе «
Накануне сильный ветер
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