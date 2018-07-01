В Грузии автобус с россиянами упал в кювет

В грузинском регионе Кахетия на трассе Тбилиси — Телави автобус с россиянами упал в кювет, сообщает
Автобус марки Suzuki упал в овраг с высоты нескольких метров на Гомборском перевале. По данным местных СМИ, пострадали шестеро российских туристов.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по первой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб).
СМИ сообщают, что в автобусе также были граждане Белоруссии.
За последнее время это уже третье ДТП на Гомборском перевале. Несколько недель назад там перевернулся микроавтобус со школьниками.