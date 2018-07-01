Путин позвонил королю Испании после матча между сборными

Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча между национальными сборными, передает «
«Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», — рассказал Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь Путина отметил, что глава государства дважды в воскресенье звонил тренеру Станиславу Черчесову — до и после игры.
Путин не смог приехать на стадион «Лужники», но, как пояснил Песков, он смотрел матч и болел за национальную сборную.