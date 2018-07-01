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21:53, 1 июля 2018 453
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Путин позвонил королю Испании после матча между сборными

Путин позвонил королю Испании после матча между сборными

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча между национальными сборными, передает «РИА Новости».

«Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», — рассказал Дмитрий Песков.

Король Испании поздравил президента России с выходом сборной в одну четвертую финала.

Пресс-секретарь Путина отметил, что глава государства дважды в воскресенье звонил тренеру Станиславу Черчесову — до и после игры.

Путин не смог приехать на стадион «Лужники», но, как пояснил Песков, он смотрел матч и болел за национальную сборную.


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