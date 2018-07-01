Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Рязаньэнерго» усилил контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.
К работе подготовили 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единиц техники.
Бригады укомплектовали необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.
«Также в распоряжении филиала „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — отметили в пресс-службе.
В организации работает круглосуточный контакт-центр. Для того, чтоб получить консультацию и ответы на все возникающие вопросы, потребителям порекомендовали обратиться по номеру
В «Рязаньэнерго» напомнили, что предупреждает к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно приближаться.
«Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — отметили в сообщении.