Жители Сараевского района остались без света из-за сильного ветра

Во вторник, 5 июня, жители практически всех населенных пунктов Сараевского района остались без света. Об этом пишет издательство «
Сильный ветер повалил деревья, которые оборвали электролинии в нескольких местах. «Электрики работали на участках повреждений проводов до трех часов ночи, но так и не смогли полностью восстановить подачу электроэнергии. Поэтому сегодня уже с раннего утра они вновь приступили к работе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер не только повалил деревья, но и снес заборы. Кроме того, на железнодорожной станции «сложилась» монтерская будка.