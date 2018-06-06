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10:05, 6 июня 2018 186
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За неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадали 42 ребенка

За неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадали 42 ребенка

За прошедшую неделю, с 28 мая по 3 июня, от укусов клещей в Рязанской области пострадали 184 человека, в том числе 42 ребенка. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты установили, что клещи были заражены возбудителем боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Клещей, пораженных энцефалитом, не обнаружили.

Рязанцам напомнили о правилах поведения на территории, где могут быть клещи:

  • надевать светлую одежду, максимально закрывающую тело, голову и шею защищать платком или головным убором;
  • пользоваться средствами для обработки кожи и верхней одежды;
  • каждые 15-30 минут осматривать одежду;
  • не садиться и не ложиться на траву;
  • дома полностью осматривать одежду и тело;
  • не давить клещей пальцами.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу, даже если снять его удалось самостоятельно. «Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии», — подчеркнули специалисты.


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