За неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадали 42 ребенка

За прошедшую неделю, с 28 мая по 3 июня, от укусов клещей в Рязанской области пострадали 184 человека, в том числе 42 ребенка. Об этом сообщил
Специалисты установили, что клещи были заражены возбудителем боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Клещей, пораженных энцефалитом, не обнаружили.
Рязанцам напомнили о правилах поведения на территории, где могут быть клещи:
- надевать светлую одежду, максимально закрывающую тело, голову и шею защищать платком или головным убором;
- пользоваться средствами для обработки кожи и верхней одежды;
- каждые 15-30 минут осматривать одежду;
- не садиться и не ложиться на траву;
- дома полностью осматривать одежду и тело;
- не давить клещей пальцами.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу, даже если снять его удалось самостоятельно. «Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии», — подчеркнули специалисты.