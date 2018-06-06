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16:20, 6 июня 2018 1 752
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Владислав Фролов поздравил рязанцев с 300-летием российской полиции

Владислав Фролов поздравил рязанцев с 300-летием российской полиции

В региональном управлении МВД прошло мероприятие, посвященное 300-летию российской полиции.

Глава города Владислав Фролов поздравил рязанцев с праздником от имени депутатов гордумы.

Он отметил, что органы местного самоуправления работают во взаимодействии с правоохранительными органами.

«Работа полицейского сопряжена с риском для жизни, требует максимальной самоотдачи и мужества», — сказал он.

Фролов пожелал рязанским полицейским здоровья, благополучия, успешной службы. «Вы — настоящие профессионалы, которые достойно выполняют свой служебный долг», — отметил он.

Сотрудники полиции, отличившиеся при исполнении обязанностей, и ветераны МВД получили заслуженные награды.


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