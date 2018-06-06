Владислав Фролов поздравил рязанцев с 300-летием российской полиции

В региональном управлении МВД
Глава города Владислав Фролов поздравил рязанцев с праздником от имени депутатов гордумы.
Он отметил, что органы местного самоуправления работают во взаимодействии с правоохранительными органами.
«Работа полицейского сопряжена с риском для жизни, требует максимальной самоотдачи и мужества», — сказал он.
Фролов пожелал рязанским полицейским здоровья, благополучия, успешной службы. «Вы — настоящие профессионалы, которые достойно выполняют свой служебный долг», — отметил он.
Сотрудники полиции, отличившиеся при исполнении обязанностей, и ветераны МВД получили заслуженные награды.