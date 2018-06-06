Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:24, 6 июня 2018 328
 0    0

В следующем году Минпромторг планирует ввести tax free во всех городах России

В следующем году Минпромторг планирует ввести tax free во всех городах России

Министерство промышленности и торговли планирует в 2019 году ввести tax free после пилотного проекта в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом передает ТАСС.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, систему распространят во всех городах.

«После обкатки „пилота“ tax free мы планируем с 2019 года распространить ее на всю страну», — сказал он.

10 апреля тестирование tax free стартовало в некоторых российских городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Возврат НДС (18%) при этом будет неполным — 10-12%.

Для возврата иностранцы должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:24, 6 июня 2018
В следующем году Минпромторг планирует ввести tax free во всех городах России
11:57, 5 июня 2018
Рязанскому предприятию по переработке рыбы запретили поставлять продукцию в Таджикистан 2
11:24, 5 июня 2018
Рязанская область поднялась на 22 позиции в национальном рейтинге АСИ
10:43, 5 июня 2018
Рязанские бизнесмены стали чаще брать кредиты — Центробанк
15:01, 4 июня 2018
Рязанский приборный завод рассказал о проводимой на предприятии оптимизации производства
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 208
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 300
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:55, 23 мая 2018 20 108
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 3
14:16, 2 июня 2018 19 404
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 452
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум