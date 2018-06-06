В следующем году Минпромторг планирует ввести tax free во всех городах России

Министерство промышленности и торговли планирует в 2019 году ввести tax free после пилотного проекта в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом передает
Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, систему распространят во всех городах.
«После обкатки „пилота“ tax free мы планируем с 2019 года распространить ее на всю страну», — сказал он.
10 апреля тестирование tax free стартовало в некоторых российских городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.
Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Tax free распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Возврат НДС (18%) при этом будет неполным — 10-12%.
Для возврата иностранцы должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар, после чего таможенники поставят соответствующую отметку. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.