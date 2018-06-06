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12:54, 6 июня 2018 415
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В Рязанской области осудят мужчину, застрелившего знакомого из винтовки

В Рязанской области осудят мужчину, застрелившего знакомого из винтовки

В Рязанской области осудят мужчину, который застрелил знакомого из винтовки. Об этом сообщил сайт Михайловского районного суда.

Случай произошел в июле 2017 года. Пьяный мужчина находился на приусадебном участке дома в одном из сел Захаровского района Рязанской области. Он решил выстрелить в знакомого, который ранее избил злоумышленника, а также не возвращал ему деньги.

Мужчина выстрелил из пневматической винтовки HATSUN и попал пострадавшему в грудную клетку, повредил правое и левое легкие, а также грудной отдел аорты. Последний скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Судебное заседание по делу отложили на 19 июня 2018 года.


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