В Рязанской области осудят мужчину, застрелившего знакомого из винтовки

В Рязанской области осудят мужчину, который застрелил знакомого из винтовки. Об этом сообщил
Случай произошел в июле 2017 года. Пьяный мужчина находился на приусадебном участке дома в одном из сел Захаровского района Рязанской области. Он решил выстрелить в знакомого, который ранее избил злоумышленника, а также не возвращал ему деньги.
Мужчина выстрелил из пневматической винтовки HATSUN и попал пострадавшему в грудную клетку, повредил правое и левое легкие, а также грудной отдел аорты. Последний скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Судебное заседание по делу отложили на 19 июня 2018 года.