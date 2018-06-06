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18:37, 6 июня 2018 939
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В Рязани замедлился рост цен на бензин

В Рязани замедлился рост цен на бензин

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани увеличилась на 50 копеек — до 43,98 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Ранее за две недели бензин подорожал сразу на три рубля, а за месяц — на 4,8.

За неделю цена АИ-92 увеличилась на 51 копейку до 43,38 рублей, а АИ-95 на 49 копеек до 44,73.

Цена на АИ-98 не изменилась — 48,57 рублей. Литр дизельного топлива за неделю подорожал на 34 копейки — до 45 рублей 26 копеек.

Регион опустился на пятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом.

АИ-92 остался самым дорогим в округе, а дизельное топливо уступило лидирующую строчку Владимирской области.

По дороговизне АИ-95 область опустилась на шестое место, АИ-98 — на 10-е.


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