В Рязани замедлился рост цен на бензин

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани увеличилась на 50 копеек — до 43,98 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Ранее за две недели бензин подорожал сразу на три рубля, а за месяц — на 4,8.
За неделю цена АИ-92 увеличилась на 51 копейку до 43,38 рублей, а АИ-95 на 49 копеек до 44,73.
Цена на АИ-98 не изменилась — 48,57 рублей. Литр дизельного топлива за неделю подорожал на 34 копейки — до 45 рублей 26 копеек.
Регион опустился на пятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом.
АИ-92 остался самым дорогим в округе, а дизельное топливо уступило лидирующую строчку Владимирской области.
По дороговизне АИ-95 область опустилась на шестое место, АИ-98 — на 10-е.