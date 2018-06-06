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12:24, 6 июня 2018 1 290
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В Рязани начался суд о закрытии бывшего «Детского мира»

В Рязани начался суд о закрытии бывшего «Детского мира»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани начался суд о закрытии бывшего «Детского мира». В среду, 6 июня, в Советском суде прошло первое заседание.

Временный управляющий Илья Чибизов рассказал, что в здании уже начали устранять выявленные прокуратурой нарушения, также организация заключила договор по проведению огнезащитной обработки конструкций в помещениях. Он ходатайствовал о переносе дела на 20 дней, до устранения всех недостатков.

Прокуратура не согласилась с требованиями и предложила проверить уже устраненные нарушения для уточнения судебного иска.

Следующее заседание перенесли 9 июня на 10 часов.

Напомним, ранее прокуратура выявила в здании «Детского мира» нарушения противопожарной безопасности и потребовала закрыть его до их устранения.


© RZN.info

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