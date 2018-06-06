В Рязани начался суд о закрытии бывшего «Детского мира». В среду, 6 июня, в Советском суде прошло первое заседание.
Временный управляющий Илья Чибизов рассказал, что в здании уже начали устранять выявленные прокуратурой нарушения, также организация заключила договор по проведению огнезащитной обработки конструкций в помещениях. Он ходатайствовал о переносе дела на 20 дней, до устранения всех недостатков.
Прокуратура не согласилась с требованиями и предложила проверить уже устраненные нарушения для уточнения судебного иска.
Следующее заседание перенесли 9 июня на 10 часов.
Напомним, ранее прокуратура выявила в здании «Детского мира» нарушения противопожарной безопасности и