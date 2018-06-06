У рязанца угнали оставленный в подъезде велосипед без колеса

У рязанца угнали велосипед без колеса, который он оставил в подъезде дома на улице Юбилейной. Об этом сообщила
62-летний мужчина пояснил, что одно колесо он снял и забрал в квартиру, чтобы отремонтировать. Сам велосипед пристегивать тросом пострадавший не стал, решив, что на одном колесе никто не уедет.
«Самоуверенность сыграла с пожилым человеком злую шутку — оставленный без защиты и присмотра велосипед похитили», — отметили правоохранители.
Проверив записи с камер, оперативники вычислили злоумышленника — 54-летнего рязанца, которого уже привлекали к ответственности за мелкие хищения. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.