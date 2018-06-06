«Связной» ликвидирует «Евросеть» в течение года

До конца 2018 года все магазины «Евросеть» отдадут бренду «Связной». В каждый магазин под новым брендом вложат около 1,5 млн рублей, передает «
Полностью ребрендинг завершат за два года. Предполагается, что магазины объединят по направлениям в зависимости от интересов покупателей: «Спорт», «Развлечения», «Дом», «Здоровье» и прочее.
«Мы объединились, чтобы сконцентрироваться на развитии новых технологий ретейла. Нам необходимо сделать так, чтобы каждый смог найти в „Связном“ решения именно для себя», — сказал глава объединенной компании Александр Малис.
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