Соседи сгоревшего на Праволыбедской дома эвакуировали детей

В первую очередь соседи сгоревшего дома №45 по улице Праволыбедской эвакуировали детей. Об этом рязанцы рассказали корреспонденту RZN.info, приехавшему на пожар.
Жители дома №47 вынесли спящих детей и забрали документы из квартир. По их словам, дом №45 горит второй раз за неделю. Здание расселено, несколько лет в нем никто не живет. Сейчас в здании обитают люди без определенного места жительства. Они же, как утверждают рязанцы, и устроили пожар.
Жители говорят, что неоднократно обращались в мэрию, однако там им лишь рассказали, что участок, на котором стоит теперь уже сгоревший дом, находится в частной собственности.
По словам соседей, они планировали идти на прием к губернатору, но не успели этого сделать. До этого рязанцы планировали пожаловаться на то, что боятся отпускать детей, которые ходят в школу №1 на занятия, так как их маршрут проходит через «нехороший» дом.
Соседи сгоревшего дома призывают власти обратить внимание на них. Они продолжают бояться спать в собственных квартирах.
Напомним,