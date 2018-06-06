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8:19, 6 июня 2018 1 147
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Соседи сгоревшего на Праволыбедской дома эвакуировали детей

Соседи сгоревшего на Праволыбедской дома эвакуировали детей

В первую очередь соседи сгоревшего дома №45 по улице Праволыбедской эвакуировали детей. Об этом рязанцы рассказали корреспонденту RZN.info, приехавшему на пожар.

Жители дома №47 вынесли спящих детей и забрали документы из квартир. По их словам, дом №45 горит второй раз за неделю. Здание расселено, несколько лет в нем никто не живет. Сейчас в здании обитают люди без определенного места жительства. Они же, как утверждают рязанцы, и устроили пожар.

Жители говорят, что неоднократно обращались в мэрию, однако там им лишь рассказали, что участок, на котором стоит теперь уже сгоревший дом, находится в частной собственности.

По словам соседей, они планировали идти на прием к губернатору, но не успели этого сделать. До этого рязанцы планировали пожаловаться на то, что боятся отпускать детей, которые ходят в школу №1 на занятия, так как их маршрут проходит через «нехороший» дом.

Соседи сгоревшего дома призывают власти обратить внимание на них. Они продолжают бояться спать в собственных квартирах.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 6 июня. На происшествии выезжали десять пожарных расчетов.


Фото: © RZN.info / Наталья Смольянинова

© RZN.info

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