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19:17, 6 июня 2018 358
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Рязанское правительство на три года заключит соглашение с профсоюзами и работодателями

Рязанское правительство на три года заключит соглашение с профсоюзами и работодателями

Правительство Рязанской области заключит соглашение с профсоюзами и работодателями на 2019-2021 годы. Об этом в среду, 6 июня, сообщил его сайт.

Для подготовки к подписанию трехстороннего соглашения начали цикл переговоров.

Участники обсуждают уровень зарплаты, создание современных условий и охраны труда, заключение коллективных договоров, развитие рынка труда, подготовку специалистов востребованных профессий, содействие занятости населения Рязанской области.

Информация о подготовке регионального соглашения появится на официальном сайте министерства труда и соцзащиты населения Рязанской области.


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