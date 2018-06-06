Рязанское правительство на три года заключит соглашение с профсоюзами и работодателями

Правительство Рязанской области заключит соглашение с профсоюзами и работодателями на 2019-2021 годы. Об этом в среду, 6 июня, сообщил его
Для подготовки к подписанию трехстороннего соглашения начали цикл переговоров.
Участники обсуждают уровень зарплаты, создание современных условий и охраны труда, заключение коллективных договоров, развитие рынка труда, подготовку специалистов востребованных профессий, содействие занятости населения Рязанской области.
Информация о подготовке регионального соглашения появится на