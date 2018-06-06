Рязанский университет попал в топ-100 вузов страны

Во вторник, 5 июня, Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты IX ежегодного Национального рейтинга университетов по итогам 2017/2018 учебного года.
Рязань в списке представили сразу три вуза. Лучшим стал медуниверситет, который занял 97 и 98 строчки с 430 баллами. На сто позиций ниже расположился радиотехнический университет — 192-196 места с активом 346 баллов. РГУ имени Есенина набрал 335 баллов и расположился на 213-214 местах в списке.
Отметим, что РГУ — единственный из рязанских вузов, который поднялся в ежегодном рейтинге. Ранее университет
Всего эксперты оценили 288 ведущих университетов России по направлениям образования, исследования, социальной среде, международного и межрегионального сотрудничества, инноваций и бренда.
Первое место в списке вновь занял МГУ, второе — МИФИ, а на третью строку поднялся Московский физико-технический институт.