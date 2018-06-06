Рязанцев поздравили с 300-летием российской полиции

В региональном управлении МВД прошло мероприятие, посвященное 300-летию российской полиции. Об этом сообщил
Рязанских полицейских поздравили Николай Любимов, прокурор Рязанской области Олег Черныш, первый зампредседателя облдумы Александр Шевырев, глава города Владислав Фролов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, а также руководство силовых ведомств региона.
Карабасов отметил роль полиции «в создании условий для успешного развития общества, безопасности граждан».
«Между региональным МВД и администрацией города налажено тесное сотрудничество в самых различных сферах — от защиты законных интересов бизнеса и противодействия коррупции, до обеспечения безопасности граждан в общественных местах и во время проведения крупных общегородских мероприятий», — сказал он.
По словам Карабасова, за последний год количество таких мероприятий увеличилось вдвое, а полицейские за это время провели более десяти тысяч совместных дежурств.
«Уверен, что такой формат нашего эффективного взаимодействия будет продолжен», — заключил и.о. главы мэрии.
Карабасов поблагодарил полицейских за профессионализм, мужество, верность долгу, пожелал им и их семьям мира и благополучия, а также вручил особо отличившимся муниципальные награды.