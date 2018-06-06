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12:17, 6 июня 2018 544
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Рязанцев пригласили «почитать» выставку «Слово о фото/Фото охота» Геннадия Карпушкина

Рязанцев пригласили «почитать» выставку «Слово о фото/Фото охота» Геннадия Карпушкина

В четверг, 7 июня, в рязанском «Фотодоме» откроется персональная выставка Геннадия Карпушкина — профессионального оператора, фото-наблюдателя и филолога.

«Вниманию зрителей автор впервые представляет порядка 60 своих открытий — фоторабот, каждая из которых сочетает изображение и свое название, имя. Они являют собой единой целое. Поэтому снимки надо именно читать», — объяснил куратор выставки Андрей Карев.

Геннадий Карпушкин родился, живет и работает в Рязани. Открытие его выставки «Слово о фото/Фото охота» запланировано на 18:00. Посмотреть ее бесплатно можно будет с 10:00 до 19:00 с понедельника по субботу включительно.


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