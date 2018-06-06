Рязанцев пригласили «почитать» выставку «Слово о фото/Фото охота» Геннадия Карпушкина

В четверг, 7 июня, в рязанском «Фотодоме» откроется персональная выставка Геннадия Карпушкина — профессионального оператора, фото-наблюдателя и филолога.
«Вниманию зрителей автор впервые представляет порядка 60 своих открытий — фоторабот, каждая из которых сочетает изображение и свое название, имя. Они являют собой единой целое. Поэтому снимки надо именно читать», — объяснил куратор выставки Андрей Карев.
Геннадий Карпушкин родился, живет и работает в Рязани. Открытие его выставки «Слово о фото/Фото охота» запланировано на 18:00. Посмотреть ее бесплатно можно будет с 10:00 до 19:00 с понедельника по субботу включительно.