Рязанцев предупредили о заморозках в ночь на четверг

В ночь на четверг, 7 июня, в Рязанской области ожидаются заморозки. Метеопредупреждение выпустила
Заморозки ожидаются ночью и утром. Температура опустится до 0, -2 градусов.
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В ночь на четверг, 7 июня, в Рязанской области ожидаются заморозки. Метеопредупреждение выпустила
Заморозки ожидаются ночью и утром. Температура опустится до 0, -2 градусов.
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