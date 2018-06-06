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16:57, 6 июня 2018 1 094
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Рязанцев предупредили о заморозках в ночь на четверг

Рязанцев предупредили о заморозках в ночь на четверг

В ночь на четверг, 7 июня, в Рязанской области ожидаются заморозки. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Заморозки ожидаются ночью и утром. Температура опустится до 0, -2 градусов.


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