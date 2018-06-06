Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:42, 6 июня 2018 590
 0    0

Россияне назвали причину роста цен на бензин

Россияне назвали причину роста цен на бензин

Две трети опрошенных россиян (66%) посчитали, что цены на бензин выросли из-за экономической политики российских властей. Об этом сообщил ВЦИОМ по результатам опроса.

«Чаще об этом заявляют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (73%). О внешних факторах говорит 21% опрошенных, среди молодежи (от 18 до 24 лет) так считает треть (35%)», — подчеркнули в центре.

Большинство россиян (84%) отметили рост цен за последние несколько месяцев. Среди автовладельцев с личной машиной серьезный рост заметили 79%.

83% опрошенных предположили ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо. Из них 43% высказались о существенном ухудшении положения, 40% - о незначительном.

Половина опрошенных водителей (51%) думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились. 46% опрошенных считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% посчитали ответственными правительство России.

Владельцы автозаправочных станций заняли в этом «антирейтинге» третье место (19%).

Три четверти россиян (78%) спрогнозировали дальнейший рост цен на топливо в 2018 году. 5% респондентов предположили, что цены на бензин будут снижаться.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
14:42, 6 июня 2018
Россияне назвали причину роста цен на бензин
12:24, 6 июня 2018
В следующем году Минпромторг планирует ввести tax free во всех городах России
11:57, 5 июня 2018
Рязанскому предприятию по переработке рыбы запретили поставлять продукцию в Таджикистан 2
11:24, 5 июня 2018
Рязанская область поднялась на 22 позиции в национальном рейтинге АСИ
10:43, 5 июня 2018
Рязанские бизнесмены стали чаще брать кредиты — Центробанк
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 258
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 305
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 536
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 460
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 748
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум