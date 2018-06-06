Россияне назвали причину роста цен на бензин

Две трети опрошенных россиян (66%) посчитали, что цены на бензин выросли из-за экономической политики российских властей. Об этом сообщил
«Чаще об этом заявляют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (73%). О внешних факторах говорит 21% опрошенных, среди молодежи (от 18 до 24 лет) так считает треть (35%)», — подчеркнули в центре.
Большинство россиян (84%) отметили рост цен за последние несколько месяцев. Среди автовладельцев с личной машиной серьезный рост заметили 79%.
83% опрошенных предположили ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо. Из них 43% высказались о существенном ухудшении положения, 40% - о незначительном.
Половина опрошенных водителей (51%) думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности.
Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились. 46% опрошенных считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% посчитали ответственными правительство России.
Владельцы автозаправочных станций заняли в этом «антирейтинге» третье место (19%).
Три четверти россиян (78%) спрогнозировали дальнейший рост цен на топливо в 2018 году. 5% респондентов предположили, что цены на бензин будут снижаться.