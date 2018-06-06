Реконструкцию площади Ленина завершат до конца года. Об этом корреспонденту RZN.info сообщил и.о. главного архитектора Рязанской области Дмитрий Васильченко.
По его словам, все работы завершатся до начала зимы. Для проекта уже подготовили схему организации движения и провели масштабное транспортное моделирование пиковых нагрузок как на прилегающих улицах, так и на крупных дорогах города: улице Есенина, Спортивной и так далее.
К августу с улицы Горького сделают прямой проезд на площадь Ленина, территорию вокруг памятника благоустроят и соединят с улицей Почтовой.
Напомним, в январе 2018 года инженеры-архитекторы