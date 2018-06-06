Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:52, 6 июня 2018 1 004
 1    0

Реконструкцию площади Ленина завершат до конца года 1

Реконструкцию площади Ленина завершат до конца года

Реконструкцию площади Ленина завершат до конца года. Об этом корреспонденту RZN.info сообщил и.о. главного архитектора Рязанской области Дмитрий Васильченко.

По его словам, все работы завершатся до начала зимы. Для проекта уже подготовили схему организации движения и провели масштабное транспортное моделирование пиковых нагрузок как на прилегающих улицах, так и на крупных дорогах города: улице Есенина, Спортивной и так далее.

К августу с улицы Горького сделают прямой проезд на площадь Ленина, территорию вокруг памятника благоустроят и соединят с улицей Почтовой.

Напомним, в январе 2018 года инженеры-архитекторы предложили реконструировать площадь Ленина. С проектом, который поддержали рязанцы, можно познакомиться здесь.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:59, 6 июня 2018
Более четырех тысяч рязанских одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по русскому языку
15:33, 6 июня 2018
Рязанская ГИБДД рассказала о режиме работы в праздники
15:26, 6 июня 2018
Для рязанского Торгового городка нашли инвестора
15:06, 6 июня 2018
В праздники рязанские МФЦ изменят режим работы
14:54, 6 июня 2018
В России могут открыть врачебную тайну для родителей подростков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 258
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 305
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 536
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 459
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 747
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум