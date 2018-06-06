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19:54, 6 июня 2018 313
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Появился первый трейлер нового фильма Быкова

Появился первый трейлер нового фильма Быкова

В сети появился первый трейлер нового фильма Юрия Быкова «Завод». Ролик опубликован на «Кинопоиске».

В главной роли в картине снялся Денис Шведов. Фильм расскажет о рабочих градообразующего завода, которые взяли в заложники его владельца после того, как предприятие закрылось.

«Это сложная картина о том, что назрело столкновение. Он о том, что нет правых ни в стане консерваторов, ни в стане либералов. О столкновении, в котором нет решения, а есть только ощущение беспомощности», — высказался о фильме Быков.

Дата выхода в прокат картины в прокат пока неизвестна.

Напомним, фильм может стать последним в карьере режиссера.

Отметим, что Юрий Быков родом из Новомичуринска Рязанской области.


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