Появился первый трейлер нового фильма Быкова

В сети появился первый трейлер нового фильма Юрия Быкова «Завод». Ролик опубликован на «
В главной роли в картине снялся Денис Шведов. Фильм расскажет о рабочих градообразующего завода, которые взяли в заложники его владельца после того, как предприятие закрылось.
«Это сложная картина о том, что назрело столкновение. Он о том, что нет правых ни в стане консерваторов, ни в стане либералов. О столкновении, в котором нет решения, а есть только ощущение беспомощности», — высказался о фильме Быков.
Дата выхода в прокат картины в прокат пока неизвестна.
Напомним, фильм может
Отметим, что Юрий Быков родом из Новомичуринска Рязанской области.