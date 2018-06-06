Рязанцы проехались в «Читающем троллейбусе». Фото

В Пушкинский день, 6 июня, по Рязани проехал «Читающий троллейбус». Об этом сообщил
В рамках музыкально-поэтического проекта в троллейбусе №3 прозвучали стихи и проза Александра Пушкина в исполнении представителей творческих союзов, общественных организаций, библиотекарей и студентов. Активное участие в акции приняли и пассажиры, для которых работал «свободный микрофон».
В библиотеке имени Горького жители города в этот же день ознакомились с книжными выставками, посвященными жизни и творчеству поэта и написали Пушкинский диктант.
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